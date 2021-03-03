شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخزن أدوية وتحريز 252 ألفًا و780 علبة دواء مجهولة المصدر في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط مكان غير مرخص لبيع وخزن الأدوية بدائرة قسم أول طنطا بكميات 252 ألفًا و780 علبة أدوية متنوعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونيّة.

وشدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية، على ضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة لبيع وتخزين الأدوية، وبما جاء من معلومات عن مكان غير مرخص لبيع وخزن الأدوية تتبع لمصادر بيع أدوية تحمل أرقام مواصفات قياسية ممنوع تداولها في المؤسسات الصيدلية بدائرة قسم أول طنطا.