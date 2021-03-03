شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة «صحتك في غذائك» بطوخ تحذر من الوجبات السريعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضه في القليوبيه ندوة بعنوان «صحتك في غذائك» بالتنسيق مع وكلية التربية الرياضية بجامعه بتها بمركز شباب مشتهر التابع لادارة شباب طوخ تنفيذا لبروتوكول برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

قال «الصبروط» ان الندوة للتوعية بأهمية التغذية السليمة ودورها في الحفاظ على الصحة العامة وتناول المحاضرين التعريف بالعناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم ومكونات الوجبة الصحية كما حذروا من الوجبات السريعة.

وتناول المحاضرين أهمية الغذاء الصحى في الوقاية من الامراض وتقوية المناعة والوقاية من أمراض السمنة وزيادة الوزن.

حضر الندوة الدكتور خالد صيام وكيل كلية التربية الرياضية جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو سعيد والدكتور محمد اسامة بقسم علوم الصحة بالكلية.