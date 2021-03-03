شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة العربية» تكشف موقف قطر من التجديد لـ أبو الغيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ما تردد حول اعتراض قطر على التجديد للوزير أحمد أبوالغيط أمينًا عاما للجامعة العربية.

وأكد زكي- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء- أن قطر أبلغت الجامعة بشكل رسمي أنها تؤيد ترشيح أبوالغيط، مشيرا إلى أن الأنباء التي تحدثت سابقًا عن اعتراضها لا تعدو كونها اجتهادات و«ترهلات».

وأضاف أن الرئيس السيسي أرسل رسالة ترشيح أبوالغيط أيدتها كل الدول العربية، متوجهًا بالشكر للدولة المصرية والرئيس السيسي ولكل الدول التي أيدت التجديد لأحمد أبوالغيط.

وأشار إلى أن الأجواء داخل الجامعة العربية اليوم الأربعاء كانت إيجابية والانطباع كان جيدا، مضيفا أن هناك رغبة لعدم ترك الجامعة تتهاوى.

واعترف بأن الجامعة العربية تواجه مشاكل، لافتا إلى أن المشاكل الكبيرة تتمحور حول إرادات الدول العربية.

ولفت إلى أن النظام السوري الذي غاب ويغيب عن اجتماع جامعة الدولة العربية لا بد أن يدرك المرحلة الجديدة ويستوعب المعارضة، مؤكدا أن العرب ينظرون إلى سوريا باهتمام لعودتها مرة أخرى للجامعة العربية.

وشدد على أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري المغلق اليوم ساندوا الطرح المصري السوداني بشأن سد النهضة، لافتا إلى أن الوزراء العرب يدركون أن القاهرة والسودان بذلا كل ما يمكن.