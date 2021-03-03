شكرا لقرائتكم خبر عن محيى الدين: حصول إفريقيا على لقاح كورونا لن يحتوي الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمود محيي الدين، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولى، في منتدى اسوان الدولي الثاني المنعقد خلال الفترة 1- 5 مارس 2021، حيث تحدث في جلسة حوارية شارك فيها عدد من صناع القرار ورجال الاعمال في القارة الافريقية.

وأوضح محيي الدين في مداخلته التحديات التي تشهدها القارة الافريقية وأهم الإجراءات اللازم اتخاذها لضمان تخطي الازمة الصحية والاقتصادية العالمية، وعبر محي الدين عن تقديره لوزارة الخارجية المصرية وللجهود التي بذلتها في الاعداد والترتيب الجيد لعقد هذا المؤتمر السنوي الهام.

وحدد الدكتور محمود ثلاث تحديات تواجهها القارة الافريقية، ويتمثل التحدي الأول في جائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها من اثار في الخسائر البشرية ومعدل إصابات عال والوفيات العالية في ظل ضعف البنية الصحية.

والتحدي الثاني المتمثل بالركود الاقتصادي الذي تشهده العديد من الدول وما ترتب على ذلك من تزايد في معدلات الفقر المدقع ومعدلات البطالة في ظل تباطؤ شديد بقطاعات عديدة كالخدمات والسياحة وتناقص تحويلات المغتربين.

والتحدي الثالث يتمثل في تزايد أعباء الديون حيث بلغت مخاطر استدامة الديون مستويات عالية لدى أكثر من 20 بلد افريقي.

وتطرق الدكتور محمود محيي الدين لاهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع تلك التحديات، بداية باحتواء الفيروس وتحفيز التعاون الدولي بشأن توفير اللقاح بشكل عادل لجميع البلدان.

وأكد ان احتواء الفيروس لن يتم بمجرد الحصول على اللقاحـات ولكن يتطلب ذلك تجاوز عقبات توفر البنية التحتية والإجراءات اللوجستية اللازمة لتوزيع واستخدام اللقاح خصوصا ما يسمى بمشاكل الميل الأخير من سلسلة الإمداد.

واكد على الدور الحيوي للاستثمارات في البنى التحتية الصحية واللوجستية وكذلك في أنظمة المعلومات من اجل تذليل مصاعب توزيع اللقاح في مختلف ارجاء القارة الافريقية. تحدث الدكتور محمود محيي الدين حول أهمية الاستثمار في البنية التحتية بصفتها العمود الفقري للنمو الاقتصادي والتنمية والتحول إلى اقتصاد أكثر مرونة وشمولية وأكثر مراعاة للبيئة. وأوضح انه يمكن للرقمنة وللتحول الرقمي حفز الابتكار وتحسين الإنتاجية بما لها من آثار إيجابية على الوظائف والتجارة والاستثمار.

قال: يجب على القارة الأفريقية أن توسع نطاق تبني التكنولوجيا وأن ترفع من معدلات الاستثمار البشري ومستوى البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على البيانات والشبكات والذكاء الاصطناعي. وذكر ان افريقيا قد شهدت بالفعل قصص نجاح في هذا المجال. كما تطرق إلى دور الإصلاحات الهيكلية، حيث يمكن أن يؤدي تحسين مناخ الأعمال وتحسين الحوكمة إلى تعزيز النمو وتحسين الإنتاجية وبالتالي المزيد من الموارد.

أكد اهمية زيادة استثمارات القطاع الخاص والاخذ بالاعتبار تأثير زيادة الاستثمار العام في مضاعفة الاستثمار الخاص، وتحسين أنظمة الضرائب وتحسين أداء المالية العامة وإدارة أفضل للأصول بما في ذلك إدارة الشركات المملوكة للدولة وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وتطرق وأشار بعد ذلك لأهمية التغلب على التدفقات المالية غير المشروعة الهاربة من القارة.