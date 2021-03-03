شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن موعد تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، إن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا وصل إلى 167 ألفًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف «عيد» في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي إم سي»، اليوم الأربعاء، أن التسجيل مفتوح حتى الانتهاء من تطعيم جميع الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أنه بداية من غد سيبدأ التطعيم على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم توفير 500 ألف جرعة، وهناك 8.6 مليون جرعة من اللقاحات ستصل قريبًا بعد توجيهات القيادة السياسية من أجل استكمال التطعيم لجميع الفئات المستهدفة.

كما أشاد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بجهود القيادة السياسية في التوجيه بتوفير اللقاحات للشعب المصري، بالإضافة إلى جهود رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبلولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ورحلاتها للصين أو الإمارات أو مع «الجافي»، مشيرًا إلى أن تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سيبدأ من غد الخميس.