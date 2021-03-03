شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 574 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة لمرور أسوان، اليوم الاربعاء، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات- حسب بيان رسمي- عن ضبط 574 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط دراجة نارية وتورسيكل و4 توك توك دون ترخيص، والتصالح الفوري في 87 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 94 حالة لعدم قبول التصالح، و125 مخالفة تجاوز للسرعة، و120 مخالفات متنوعة.

كما اسفرت الحملات عن ضبط سائقان باحد الاكمنة لتعاطيهما مواد مخدرة اثناء القيادة.