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إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

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أمل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 28 عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة.

وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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