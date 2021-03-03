إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 28 عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012