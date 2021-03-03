شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشيد بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في يومها الرابع، مؤكداً استمرار جميع الفرق الثابتة في الوحدات الصحية تستمر في التطعيم يومي الخميس والجمعه، مشيدا بالدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة على الجهد المبذول خلال الحملة، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين بالحملة من فرق طبية مشيدا بدورهم الوطني وإخلاصهم في عملهم وإصرارهم على وصول التطعيم لكل طفل من أطفال المحافظة.

التطعيم

وأضاف «نور» انه تم تطعيم أكثر من 539 ألف طفل في اليوم الرابع بنسبة تغطية 99.2%، 539291 طفل من سن يوم وحتي ٥ سنوات بالمحافظة، حيث يبلغ عدد الفرق الطبية 1150 فريق، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، بالإضافة للفرق المتحركة التي تجوب المنازل والحضانات ومن شقة لشقة، مقدماً الشكر لكل المشاركين بالحملة من فرق طبية مشيداً بدورهم الوطني وإخلاصهم في عملهم وإصرارهم على وصول التطعيم لكل طفل من أطفال المحافظة.

التطعيم

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انه تم ترتيب المراكز الخمسة الأول من حيث نسبة التغطية إدارة الرياض الصحية في المركز الأول بنسبة تغطية 101.3 % وتليها إدارة بيلا الصحية في المركز الثاني بنسبة تغطية 100.5 % وإدارة سيدي سالم الصحية المركز الثالث بنسبة 100.3٪ ثم إدارة سيدي غازي الصحية في المركز الرابع بنسبة 100.2% وإدارة دارة الحامول الصحية في المركز الخامس بنسبة تغطيه 100%.

التطعيم

التطعيم

التطعيم

التطعيم