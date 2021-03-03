لعدم انتشار كورونا.. منع إقامة «سوق الأربعاء» في أبوالريش بأسوان

وكان اللواء اشرف عطية محافظ أسوان قد قرر منع اقامة الافراح وسرادقات العزاء والاسواق الاسبوعية ومنع أي تجمعات للمواطنين قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا، حيث قامت الوحدة المحلية في وقت مبكر بمنع أي تواجد للباعة داخل السوق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012