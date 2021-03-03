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لعدم انتشار كورونا.. منع إقامة «سوق الأربعاء» في أبوالريش بأسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لقرية ابو الريش بحري بمركز اسوان برئاسة محمد ممدوح وفنيين التنظيم بالقرية، بمنع اقامة سوق الأربعاء الاسبوعي بقرية الاعقاب وذلك لمواجهة انتشار .

وكان اللواء اشرف عطية محافظ أسوان قد قرر منع اقامة الافراح وسرادقات العزاء والاسواق الاسبوعية ومنع أي تجمعات للمواطنين قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا، حيث قامت الوحدة المحلية في وقت مبكر بمنع أي تواجد للباعة داخل السوق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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