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شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم انتشار كورونا.. منع إقامة «سوق الأربعاء» في أبوالريش بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدة المحلية لقرية ابو الريش بحري بمركز اسوان برئاسة محمد ممدوح وفنيين التنظيم بالقرية، بمنع اقامة سوق الأربعاء الاسبوعي بقرية الاعقاب وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان اللواء اشرف عطية محافظ أسوان قد قرر منع اقامة الافراح وسرادقات العزاء والاسواق الاسبوعية ومنع أي تجمعات للمواطنين قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا، حيث قامت الوحدة المحلية في وقت مبكر بمنع أي تواجد للباعة داخل السوق.
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