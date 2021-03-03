شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر محمود مديرًا لـ«تعليم القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بتكليف ياسر محمود محمد، مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال بالوزارة، مديرا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، خلفا للدكتور السيد الفيومي الذي توفى منذ أسابيع.

جدير بالذكر بان ياسر محمود شغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ومدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال بالوزارة.