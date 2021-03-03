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ياسر محمود مديرًا لـ«تعليم القليوبية»

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بتكليف ياسر محمود محمد، مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال بالوزارة، مديرا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، خلفا للدكتور السيد الفيومي الذي توفى منذ أسابيع.

جدير بالذكر بان ياسر محمود شغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ومدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال بالوزارة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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