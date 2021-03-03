شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحذر من تخفيف الملابس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن توقعات الأرصاد بشأن الطقس والأمطار على الإسكندرية والبحيرة تحققت اليوم مع انخفاض درجات الحرارة بواقع ثلاث درجات عن يوم الثلاثاء.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن فرص هطول الأمطار ما زالت مستمرة في الإسكندرية مساء اليوم، متوقعا أن تشهد محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح أمطارا غدا لكن بمعدل أقل عن اليوم.

وطمأن المواطنين العازمين على السفر في نهاية الأسبوع بأن غدا الخميس سيشهد طقسا مستقرا على الغردقة وشرم الشيخ ومحافظات الوجه البحري.

ولفت إلى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بداية من السبت المقبل ليشهد منتصف الأسبوع المقبل طقسا حارا، محذرا في الوقت ذاته من تخفيف الملابس.