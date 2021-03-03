الزراعة تتابع الاستعداد لافتتاح معرض زهور الربيع الـ 88 بإجراءات احترازية لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حديقة معرض الزهور ولقاء بعض العارضين لمتابعة الاستعداد لافتتاح المعرض.

وعقد عزوز، اجتماعا مع اللجنة المنظمة للمعرض بحضور المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير والمشرف العام على المعرض، والدكتور محمد فوزي مدير حديقة الأورمان للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العارضين والزائرين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال عزوز، إن باب الاشتراك في المعرض مفتوح أمام العارضين الجدد وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب والمستلزمات الزراعية وصغار المزارعين وشباب الخريجين.

جدير بالذكر أن حديقة الأورمان بالجيزة تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم حيث إنها مقامة على مساحة 28 فداناً، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نوع نبات وتستضيف كل عام معرض زهور الربيع وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية.