ثقة قادتها إلى خلف القضبان.. كيف خدع طبيب النساء المزيف طبيبة شهيرة بالجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في اتهام شخص خريج كلية العلوم بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد بمركز الصف.

كانت مأمورية مشتركة من مديريتي أمن الجيزة والقاهرة قد ألقت القبض على المتهم ومساعدته "طبيبة شهيرة" بمنطقة حلوان.

التحريات أشارت إلى أن المتهم "صلاح. م. ع." 39 سنة، يتمتع بمهارات النصب والتزوير معًا، ما ساعده على انتحال صفة الطبيب لفترة ليست بالقصيرة.

صاحب الـ39 سنة اعتمد في نشاطه غير القانوني على طبيبة بشرية معروفة تبلغ من العمر 33 سنة، حتى يتسنى له جني الأموال.

أقنع المتهم الطبيبة بالإشراف على عيادته بمركز الصف بدعوى "الناس هنا غلابة محتاجين اللي يعالجهم" حتى وضعت الطبيبة ثقتها فيه وكانت تستدعيه لمساعدتها أحيانا في العمليات التي تجريها.

سارت الأمور على ما يرام حتى الرابع من مارس الماضي عندما حرر طبيب أسنان يشغل منصب رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالصف بلاغًا اتهم فيه "صلاح. م. ع." 39 سنة، بتشغيل عيادة أمراض نساء وتوليد بقرية الشوبك الشرقي بالصف دون ترخيص.

رغم حالة الصدمة التي تلقتها الطبيبة إلا أن الطبيب المزيف واصل ما يجيده باحترافية شديدة "الإقناع". أخبرها أن ما يحدث مجرد بلاغ كيدي "متصدقيش حاجة.. دول عايزين يحاربوني".

بعد هذه الواقعة، اختفى الثلاثيني -الذي تعود أصل إقامته إلى محافظة البحيرة- عن المركز فظن الجميع أنه سيتوارى عن الأنظار لكنه كان بصدد المضي في مخططه القائم على النصب والاحتيال.

عمد الطبيب المزيف لافتتاح 3 عيادات جديدة في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة مستعينا بذات الطبيبة التي ذاع صيتها حينها، ليستمر نشاطهما دون هوادة.

منذ أيام، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مركز الصف، منشورا حول ذلك الطبيب المزيف.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة رصدت ما تم تداوله، ووجه اللواء محمد عبدالتواب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد مختار مفتش فرقة شرق الجيزة، توصلت إلى صحة الواقعة، وأن البداية تعود إلى افتتاح المشكو في حقه عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى مركز الصف منذ عام لكنه سرعان ما تركها بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، كشفت عن أن الطبيب المزيف يزاول نشاطه بشكل عادي بمنطقة حلوان بالاشتراك مع طبيبة أخرى.

وأفادت نقابة الأطباء أن المتهم له ملف بالنقابة موقوف منذ تاريخ 2012 حتى 2016 بسبب عدم صحة التوقيعات الموجودة بالملف، فضلا عن اكتشاف تزويره شهادة تخرجه المنسوبة إلى كلية الطب جامعة المنوفية.

بالعرض على اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وجه بسرعة ضبط المتهمين. وعقب تقنين الإجراءات، تمنت مأمورية بقيادة المقدم محمد العشري ومعاونه الرائد أحمد ماهر من ضبط المتهم الرئيسي ومساعدته "طبيبة" في أكمنة أعدت لهما بحلوان بالتنسيق مع أمن القاهرة.

وجرى اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، وأحالهما اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق معهما.