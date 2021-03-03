شكرا لقرائتكم خبر عن 40 يومًا تفصلنا عن رمضان .. و13 أبريل غرة الشهر فلكيًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نحو 40 يوما بالتمام والكمال تفصلنا عن أول أيام شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجرى الحالى 1442 هجريا فلكيا ستكون يوم الثلاثاء 13 أبريل.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021، هو المتمم لشهر شعبان 1442 هجريا، حيث يكون هلال شهر رمضان الكريم لم تثبت رؤيته يوم الرؤية الشرعية، ولن يكون الهلال الجديد ظهر بعد عند غروب الشمس ذلك«يوم الرؤية»في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

ويعد شهر رمضان الكريم فرصة عظيمة للتقرب إلى الله والتوبة عن الذنوب والمعاصي ومحو الخطايا حيث تغل فيه الشياطين.

ووردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية توضح وتؤكد أهمية وفضل شهر رمضان الكريم، حيث قال تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، وأما في السنة النبوية فقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن أَنفَقَ زوجَينِ في سبيلِ اللهِ، نودِيَ من أبوابِ الجنةِ: يا عبدَ اللهِ هذا خيرٌ، فمَن كان من أهلِ الصلاةِ دُعِيَ من بابِ الصلاةِ، ومَن كان من أهلِ الجهادِ دُعِيَ من بابِ الجهادِ، ومَن كان من أهلِ الصيامِ دُعِيَ من بابِ الرَّيَّانِ، ومَن كان من أهلِ الصدقةِ دُعِيَ من بابِ الصدقةِ.

فوانيس وهدايا رمضان في أسواق الإسكندرية - صورة أرشيفية

فوانيس وهدايا رمضان في أسواق الإسكندرية - صورة أرشيفية

فوانيس وهدايا رمضان في أسواق الإسكندرية - صورة أرشيفية

فوانيس وهدايا رمضان في أسواق الإسكندرية - صورة أرشيفية

فوانيس وهدايا رمضان في أسواق الإسكندرية - صورة أرشيفية

فوانيس وهدايا رمضان في أسواق الإسكندرية - صورة أرشيفية

فوانيس وهدايا رمضان في أسواق الإسكندرية - صورة أرشيفية

فوانيس وهدايا رمضان في أسواق الإسكندرية - صورة أرشيفية