شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسابيع.. مد فترة الدراسة بالدراسات العليا بجامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية جلسة مجلس الدراسات العليا ولجنة المكتبات الجامعية برئاسة الدكتور أحمـد فـرج القاصـد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة اعضاء اللجنة اون لاين عبر المنصات الإلكترونية.

واستعرض القاصد مع أعضاء لجنة الدراسات العليا سير امتحانات الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من عدوى فيروس كورونا وحماية الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأشار القاصد إلى أن اللجنة ناقشت خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا للعام الدراسي الحالي والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من عدوي فيروس كورونا.

وأعلن أنه سيتم مد الدراسة بالدراسات العليا وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بقيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدئياً لاستكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

كما تناولت الجلسة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا.

وقامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات ،كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.