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محافظة الجيزة تصدر تنويهًا لأهالي الوراق: «لا تنزعجوا من رائحة الغاز»

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ولاء نبيل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنوه محافظة الجيزة عن قيام الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» عن ملء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بالوراق وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.

وتهيب الشركة المواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، حيث تؤكد الشركة أن أعمال الملء هي أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة على الاهالي وتتم الاعمال بأعلي معايير الجودة والسلامة لضمان امان المواطنين وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال على رقم 129.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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