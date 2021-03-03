شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 50 منزل ريفي بمركز باريس في الوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة باريس التابعة لمحافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء أنه تم تنفيذ وإجراء قرعة علنية لتسليم 50 منزلا ريفيا، وسط حضور جميع المستوفين للشروط بناء على نتائج اللجان المشكلة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أنه تم اختيار عدد (20) منتفع ووجود منتفعين مماثلين فى حالة وجود حالات تخلف لبعض المواطنين عن الاستلام، بالإضافة إلى عدد (30) منتفعا لباقي المنازل والأرض الزراعية، وذلك بحضور قيادات المركز التنفيذية للمركز ورؤساء القرى بباريس.