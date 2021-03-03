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تسليم 50 منزل ريفي بمركز باريس في الوادي الجديد (صور)

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 50 منزل ريفي بمركز باريس في الوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة باريس التابعة لمحافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء أنه تم تنفيذ وإجراء قرعة علنية لتسليم 50 منزلا ريفيا، وسط حضور جميع المستوفين للشروط بناء على نتائج اللجان المشكلة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أنه تم اختيار عدد (20) منتفع ووجود منتفعين مماثلين فى حالة وجود حالات تخلف لبعض المواطنين عن الاستلام، بالإضافة إلى عدد (30) منتفعا لباقي المنازل والأرض الزراعية، وذلك بحضور قيادات المركز التنفيذية للمركز ورؤساء القرى بباريس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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