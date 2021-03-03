شكرا لقرائتكم خبر عن رجائي عطية: نقابة المحامين خسرت مليارات بسبب التقاعس عن السداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه خلال الفترة الماضية أفصح عن تقريرين للجهاز المركزي للمحاسبات الأول عن ميزانية عام 2018، والأخر عن السفينة فرعون النيل 1، وهي الصندل الذي اشتري بأموال المحامين، وبيع كخردة بعد ذلك، وبه جرائم عديدة، وجاري كتابة بلاغين بشأنهما للنائب العام، كاشفا: «هناك تقريران أخران من الجهاز المركزي للمحاسبات سأفصح عنهما غدا والسبت المقبل».

وأوضح: «التقرير الأول عن مشروعات الإسكان، على مدى تسع سنوات، فالأراضي التي حصل عليها حمدي خليفة، النقيب السابق تركت كي ما تسترد من الجهات المخصصة لها، لتقاعس يكاد يكون عمديا عن سداد الأقساط، فخسرت نقابة المحامين والمحامين مليارات، والتقرير الثاني عن نقابة القاهرة الجديدة والملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام وكل الأفعال منسوبة إلى المجلس السابق أو من التحق بالمجلس الحالي ممن كان عضوًا بالمجلس السابق».