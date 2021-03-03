الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: «أنّ الله تعالى قد شرّف هذه المساجد بنسبتها إليه فهي بيوت الله في أرضه، وخدمتها شرف لنا جميعًا، مشيرًا إلى أن الوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة حماية للمصلين ؛ وحتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء».

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات