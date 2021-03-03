شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير التعليم قبل الجامعي بمصر.. رسالة دكتوراه لمدير الإعلام بـ«ديوان الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الباحثة إيمان محمد محمود شرف، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في ديوان عام محافظة الإسكندرية، منسق عام المبادرات، على درجة الدكتوراه من قسم بحوث ودراسات التربية بمعهد البحوث والدراسات العربية في جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن رسالتها الجامعية بعنوان «تطوير إدارة نظام التعليم قبل الجامعي بمصر في ضوء مدخل الإدارة الاستراتيجية».

وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتور شاكر محمد فتحى أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة عين شمس رئيساً ومناقشاً، والدكتور فاروق شوقى البوهى أستاذ التربية المقارنة والادارة التعليمية بكلية التربية جامعة الإسكندرية مشرفاً، والدكتور نبيل سعد خليل أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة سوهاج مناقشاً.

وقالت الدكتورة إيمان شرف، لـ«المصرى اليوم»، إنها تناولت في رسالتها التي نالت عنها درجة الدكتورة مع مرتبة الشرف الاولى، موضوع مهم وحيوى وهو الادارة الاستراتيجية ودورها في تطوير المؤسسات سواء التعليمية أو غيرها، ومساعدتها على حل مشكلاتها من خلال تشخيص واقعها وبيان نقاط الضعف والقوة بها والعمل على استغلال الفرص المتاحة وتجنب التهديدات التي تشكل خطورة عليها.

وأكدت أن الادارة الاستراتيجية، أمر لم يطرقه الكثير من الباحثين من قبل نظراً لصعوبته ولكن بدأت مصر خطوات واسعة فيه خاصة بعد وضع خطة مصر القومية المعروفة بـ«استراتيجية مصر ٢٠٣٠».

"تطوير التعليم قبل الجامعي بمصر" .. رسالة دكتوراه من جامعة الدول العربية لمدير الاعلام بـ"ديوان الاسكندرية" (صور)

"تطوير التعليم قبل الجامعي بمصر" .. رسالة دكتوراه من جامعة الدول العربية لمدير الاعلام بـ"ديوان الاسكندرية" (صور)

"تطوير التعليم قبل الجامعي بمصر" .. رسالة دكتوراه من جامعة الدول العربية لمدير الاعلام بـ"ديوان الاسكندرية" (صور)

"تطوير التعليم قبل الجامعي بمصر" .. رسالة دكتوراه من جامعة الدول العربية لمدير الاعلام بـ"ديوان الاسكندرية" (صور)

"تطوير التعليم قبل الجامعي بمصر" .. رسالة دكتوراه من جامعة الدول العربية لمدير الاعلام بـ"ديوان الاسكندرية" (صور)

"تطوير التعليم قبل الجامعي بمصر" .. رسالة دكتوراه من جامعة الدول العربية لمدير الاعلام بـ"ديوان الاسكندرية" (صور)