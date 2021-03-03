شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير يرفع الكأس.. «خماسي الأوقاف» يحتل المركز الثالث في بطولة المصالح الحكومية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار مسابقة دوري المصالح الحكومية لعام 2020/ 2021 والتي ينظمها الاتحاد العام للمصالح الحكومية فرع القاهرة حصل فريق وزارة الأوقاف لكرة القدم الخماسية على المركز الثالث بالبطولة على مستوى المصالح الحكومية.

كما فاز اللاعب محمد أحمد ريحان، بجائزة أحسن لاعب، وفاز اللاعب مصطفى سعيد، بجائزة هداف البطولة، وفاز ممدوح عبدالعظيم مصطفى، بأحسن إداري.

وتشجيعا للعاملين بالأوقاف على ممارسة الرياضة، قرر وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لكل لاعب منهم وإداري الفريق.

ومن جانبه أهدى الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة بمنطقة القاهرة شهادة تقدير لوزير الأوقاف لتشجيعه المستمر للعاملين بالأوقاف على ممارسة الرياضة.

فريق كرة القدم الخماسية بالأوقاف يحصل على المركز الثالث ببطولة المصالح الحكومية

فريق كرة القدم الخماسية بالأوقاف يحصل على المركز الثالث ببطولة المصالح الحكومية

فريق كرة القدم الخماسية بالأوقاف يحصل على المركز الثالث ببطولة المصالح الحكومية