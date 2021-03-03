شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: الموافقة على 29 طلبًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن اللجنة العليا لتقنين اراضى املاك الدولة وافق على تظلم واحد فقط في الجلسة التي عقدت بديوان عام المحافظة من جملة عدد تظلمات تقدم بها مواطنين لتقنين اراضيهم وصلت إلى 35 تظلم كما انه تم الموافقة على تقنين وضع 29 طلبا تقدم بها مواطنين من جملة 69 طلبا.

وأضاف المحافظ أن إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 2303 طلب، فيما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة،في حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 1168عقدا موزعا (839 عقود مباني+ 329 عقد زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

كان الاجتماع رقم 70 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة عقد برئاسة المحافظ، وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام ،لمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة،وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.