شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية القطري: نسعى لعودة العلاقات الدافئة مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده تسعى إلى عودة العلاقات الدافئة والطبيعية مع مصر.

وأضاف وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، منذ قليل، أنه عقد عدة لقاءات مع سامح شكري وزير الخارجية سواء اليوم أو على هامش قمة العلا في يناير الماضي من أجل استئناف العلاقات مع مصر، كما عبر عن سعادته الكبيرة بتواجده في القاهرة.