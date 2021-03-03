شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات جامعة بنها تتابع الامتحانات المسائية بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها مساء الأربعاء امتحانات الفترة المسائية بكلية التربية، رافقه الدكتورة إيمان عبد الحق عميد الكلية، والدكتور شريف المهدى مدير الإدارة الطبية، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وقام «الجيزاوي»، بجولة تفقدية داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تفقد الادارة الطبية والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أى حالات طارئة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى كليات الجامعة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومى على الكليات ومتابعة الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.