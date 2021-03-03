شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يعقد دورات تثقيفية فى الشأن الأمنى للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بعقد دورات تدريبية تثقيفية توعوية للعاملين في الشأن الأمني، بالتعاون مع قطاع الأمن للعاملين بالشركة، وذلك لبث الحس الأمنى لمواجهة المخاطر والتحديات التى قد تواجه العاملين فى مختلف القطاعات أثناء العمل للحفاظ على الأرواح والمنشأت داخل هذا المرفق الحيوى.

يأتي ذلك فى إطار أهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى بتأهيل وتطوير العنصر البشرى من خلال تعزيز الوعى الأمنى والثقافة الأمنية وبما يتفق مع تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى الايكاو.

وقالت شركة ميناء القاهرة الجوي، إن هذا البرنامج التدريبى قامت بإعداده ادارة أمن الطيران المدنى بقطاع الامن بالشركة، حيث تقوم بتدريس المحتوى العلمى من خلال عقد هذه الدورات بشكل دورى لكي يتسنى تدريب أكبر عدد من العاملين وذلك مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.