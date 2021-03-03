شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع نظيره اللبنانى سبل تحريك المشهد السياسى فى ⁧‫لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى شربل وهبة، تعزيز العلاقات الثنائية، وسُبل تحريك المشهد السياسى فى لُبنان بما يضمن الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تصون مقدرات شعب لبنان الشقيق.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ويأتى اللقاء على هامش اجتماعات الجامعة العربية.