شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تكشف آخر مستجدات الطقس : أمطار خفيفة إلى متوسطة بـ٣ محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الأربعاء تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود تعامل الأجهزة التنفيذية مع بعض تراكمات مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار التقرير إلى انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة على بعض المحافظات مع استقرار الحالة الجوية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات، مشيرا إلى أن محافظة مطروح شهدت تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الحمام وجاري العمل على تمشيط ومتابعة أي تراكمات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وتابع التقرير إلى أن محافظة كفر الشيخ شهدت تساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق المحافظة مما أدي إلى تراكم خفيف للمياه بمناطق متفرقة وتم التعامل معها بواسطة معدات الاحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي. كما أضاف التقرير إلى تساقط أمطار خفيفة على بعض المراكز والمدن بمحافظة دمياط ولم ترتقي إلى تجمعات كبيرة وتقوم أجهزة المحافظة بالتعامل معها.

وطالب اللواء محمود شعراوى، المحافظات بضرورة استمرار متابعة حالة الطقس وفقاً لما تعلنه هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة وزارة الري في هذا الشأن، ومراجعة استعدادات جميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية لكافه الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طوارئ.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولً بأول .

وأكد أن مبادرة صوتك مسموع تتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم «الواتس أب»: وهو ( 01150606783 ) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»: بعنوان ( صوتك مسموع) www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: (15330 ) إضافة إلى البريد الإلكترونى [email protected]