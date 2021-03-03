شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع أكبر مركز للعلاج بالأعشاب والطب البديل بمنطقة المنشية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين في الإسكندرية ضبط أكبر مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل في منطقة المنشية الأربعاء وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والعلاج الحر بمديرية الصحة، حيث أسفرت الجهود المشتركة عن ضبط مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل بدون ترخيص من الجهات المختصة مما يسبب خطورة على الصحة العامة للمواطنين.

وبحسب بيان رسمي من المديرية، وردت معلومات عن وجود المركز بمنطقة المنشية وتمت التحريات اللازمة وبناءا عليه تحركت الأجهزة الرقابية المعنية لضبط المركز الشهير الذي يروج عن أنشطته بالقنوات الفضائية وعلى صفحات التواصل الاجتماعى بإعلانات تستغل حاجة المرضى وبأسعار باهظة.

كما تبين للأجهزة الرقابية وجود عيادات تخصصية بالمركز وتواجد طبيبة أطفال تقوم بالكشف على جميع المرضى وكتابة وصفات دوائية تصرف من محل تابع للمركز، الذي تم ضبطه أيضا وبه كميات كبيرة من عبوات الوصفات دوائية غير معتمدة ومواد غذائية.

جرى تحريز ١٩٥٦٦ عبوات مختلفه من انواع مختلفة من الأعشاب وصفات دوائية غير معتمدة، و2 طن عبوات مختلفة من سلع غذائية خاصة لمرضى السكر والرجيم. وجرى غلق المركز والمحل وتم التشميع بالشمع الأحمر، والتحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

"تشميع" أكبر مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل فى الاسكندرية وتحريز 20 الف عبوة وصفات دوائية غير معتمدة (صور)

"تشميع" أكبر مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل فى الاسكندرية وتحريز 20 الف عبوة وصفات دوائية غير معتمدة (صور)

"تشميع" أكبر مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل فى الاسكندرية وتحريز 20 الف عبوة وصفات دوائية غير معتمدة (صور)

"تشميع" أكبر مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل فى الاسكندرية وتحريز 20 الف عبوة وصفات دوائية غير معتمدة (صور)

"تشميع" أكبر مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل فى الاسكندرية وتحريز 20 الف عبوة وصفات دوائية غير معتمدة (صور)

"تشميع" أكبر مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل فى الاسكندرية وتحريز 20 الف عبوة وصفات دوائية غير معتمدة (صور)

"تشميع" أكبر مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل فى الاسكندرية وتحريز 20 الف عبوة وصفات دوائية غير معتمدة (صور)