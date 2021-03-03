شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم القليوبية يتابع سير امتحانات الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم في القليوبية بمسؤولي الأمن بالإدارات التعليمية، بحضور سامح عبدالسلام، مدير إدارة الأمن بالمديرية، لمتابعة سير الامتحانات، وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بكل دقة.

وشددت وكيل تعليم القليوبية في بيان، الأربعاء، على ضرورة التواصل السريع مع غرف العمليات بالإدارات والعمل على سرعة الإبلاغ الفوري عن أي معوقات تحول دون أداء الامتحانات وذلك للعمل على سرعة حلها وتذليل كل العقبات، كما شددت على اتباع كل الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمدارس حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلبة وسلامة المشرفين داخل اللجان وخارجها، مؤكدة على استمرار المتابعة الميدانية المستمرة أثناء اليوم الدراسي.

وعقدت وكيل تعليم القليوبية اجتماعًا عقب انتهاء امتحانات اليوم لطلاب الصف الأول الثانوي حضره أعضاء غرف عمليات الإدارات التعليمية للتأكيد على ضرورة التواصل بين أعضاء الغرف بعضها البعض حتى تمر الامتحانات بكل سهولة ويسر ولا يحدث ما يعكر صفو الامتحانات.

جدير بالذكر أنه أدى اليوم الأربعاء، ١٠٧٤ طالبا في الصف الأول الثانوي في مادة الرياضيات في الفصل الدراسي الأول بنسبة ٩٨% ولم يحدث أي مشكلات سوى مشكلات بسيطة لا تكاد تذكر على حد قول وكيل المديرية.