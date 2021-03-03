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جامعة بنها تعقد أول اختبار إلكتروني لطلاب كلية الحاسبات (صور)

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت جامعة بنها، الأربعاء، عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات. وتفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أول اختبار إلكتروني لطلاب الفرقة الأولى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بمركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة، ترافقه الدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى السيد نائب مدير مركز الاختبارات.

وقال الدكتور تامر سمير إنه تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات خلال فترة الامتحانات، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعامل للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

من ناحية أخرى، تفقد نائب رئيس الجامعة سير الامتحانات بكلية الحقوق، رافقه خلالها الدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق والوكلاء.

وتابع نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب لجان وقاعات الامتحانات للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد ، موجها الشكر لإدارة الكلية على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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