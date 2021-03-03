شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض درجات سؤال بن شرقي في امتحان «حقوق سوهاج».. وإنهاء انتداب واضعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تخفيض درجات السؤال الافتراضى بوفاة اللاعب المغربي ومهاجم نادى الزمالك أشرف بن شرقى بفيروس كورونا، والذى وضعه الدكتور أحمد عبدالموجود الميرى، أستاذ القانون الدولى الخاص، لطلابه في امتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق بسوهاج.

وقال عزيز، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن السؤال إلى جانب ما أحدثه من ضجة وغضب بين جماهير نادى الزمالك، فإنه أيضا معقد وبه صعوبة واشتكى منه الطلاب، لذا تم الاتفاق مع الأستاذ واضع الامتحان- على اعتبار أنه من سيقوم بالتصحيح- بتخفيض درجات السؤال لتكون درجته أقل درجة في تقييم أسئلة الامتحان، لافتا إلى أن الجامعة اتخذت قرارها بإنهاء انتداب عضو هيئة التدريس واضع الامتحان، وأنها أرسلت مذكرة بالواقعة إلى جامعة أسيوط المنتدب منها للتحقيق معه.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد قرر إحالة الدكتور أحمد عبدالموجود للتحقيق بسبب السؤال المشار إليه وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، كما أكدت جامعة أسيوط- في بيان لها- أنها ستقوم بإحالة الواقعة إلى التحقيق فور وصول شكوى رسمية من جامعة سوهاج لتقدير حجم المخالفة وتوقيع الجزاء المناسب بشأن مرتكبها.

كان سؤال في امتحان مادة القانون الدولى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج قد أثار غضب جماهير نادى الزمالك بعدما افترض أستاذ المادة في سؤاله الأول من الامتحان وفاة اللاعب المغربى ومهاجم نادى الزمالك أشرف بن شرقى بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمصر، وظهور مشاكل بين زوجته وأولاده وشقيق له مصرى الجنسية يقيم بمركز جهينة بسوهاج، على تركته الضخمة التي تركها، انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية، ويطلب واضع الامتحان من الطلاب الإجابة عن أسئلة وضعها في هذا الخصوص في إطار دراستهم القانون الدولى.