شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد «مكتب ثان الزقازيق» استعدادًا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مكتب صحة ثان الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والاستعدادات النهائية لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، للتطعيم بلقاح فيروس كورونا (كوفيد١٩) بالمكتب، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وخطة وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية في بيان، الأربعاء، الأماكن المختلفة بالمكتب والتجهيزات اللازمة، استعدادًا للبدء في تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، كما قام بمتابعة خطوط السير، والتأكد من توافر معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت منذ عدة أيام بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح فيروس كورونا ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة «الأورام، والكلى، ونقص المناعة، وغيرهم» بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩) خلال أيام، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا