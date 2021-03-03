شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة مستشار وزير الري بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس محمود السعدى، مستشار وزارة الموارد المائية والرى لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه والمشرف على مشروع تأهيل الترع، جولة ميدانية، الأربعاء، شملت تفقد عمليات التأهيل الجارى تنفيذها بزمام الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية، والوقوف على معدلات التنفيذ الجارية، بحضور المهندس ربيع المصري مدير أعمال بالإدارة العامة لرى النوبارية.

وقال «السعدى» إن الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للعمليات الجارى تنفيذها بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومتابعة نسب وجودة التنفيذ، مشيرًا إلى أن الجولة شملت 5 ترع وجنابيات في الاسكندرية، وهى جنابية الطود اليمنى بطول ٢.٣كم وتم تنفيذ مسافة ١ كم وجارى العمل في باقى المسافة والاعمال المنفذة بحاله ممتازة، وجنابية الطود اليسرى بطول ١.٦٨ كم وتم تنفيذ مسافة ١.٥ كم وجارى العمل في باقى المسافة،لافتا إلى أثناء المرور تم رصد بعض الشروخ في احد البلاطات الخرسانية وتم تكسيرها أثناء المرور وجارى الترتيب لإعادة صبها، وتم التنبيه مشددا على الجهاز الفني للعملية بضرورة المتابعة المستمرة للأعمال لتلافي مثل هذه الملاحظات.

وأضاف أنه تم المرور على ترعة ابسوم الشرقى بطول ٦.٦ كم، وتم تنفيذ مسافة ٦٠٠ متر وجاري العمل في باقي المسافة وتم التأكيد على الجهاز الفني للعملية بسرعة تلافي بعض الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، وترعة قنديل الغربية بطول ٨٧٠ متر وتم تنفيذ مسافة ٣٠٠ متر وجارى العمل في باقى المسافة والاعمال المنفذة بحاله ممتازه، وجنابية المقاطع بطول ١.٩٥ كم وتم تنفيذ مسافة ٢٠٠ متر وجارى العمل في باقى المسافة والاعمال المنفذة بحالة ممتازة .

وأكد خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وتلافى بعض الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)

جولة لمستشار وزارة الري لتفقد مشروعات تبطين 5 ترع وجنابيات بطول 12 كيلومتر فى الاسكندرية (صور)