شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يرأس اجتماعًا لبحث أنشطة وفعاليات وحدة حماية الطفل في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، الأربعاء، اجتماعًا بحضور مساعد مدير الأمن، ومأمور مركز شرطة قلين، ومنسقا المجلس القومي للأمومة والطفولة، وكلا من مدير وحدة حماية الطفل، ومدير حماية الطفل، وأعضاء هيئة مكتب الوحدة بالمركز وممثلي المجتمع المدني للجمعيات الشريكة، وذلك للتعريف بدور الجمعيات الأهلية ومشاركة المجتمع المدني لرصد الحالات المعرضة للخطر، والتنسيق مع وحدة حماية الطفل ومناقشة التحديات التي تواجه الوحدات الفرعية لحماية الطفل بالمركز واستعراض بعض الحالات وسبل ادارتها والأبحاث الخاصة في مجال الطفولة والأمومة وحماية الطفل في حالات تعرض الطفل للخطر.

واستعرض الاجتماع أنشطة وفعاليات وحدة حماية الطفل والدراسات الميدانية التي تم إعدادها لتحديد المشكلات ورصدها عن طريق الرصد الميداني أو عبر الجروبات وصفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك أو من خلال البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل ووضع الحلول اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بقضايا الطفولة.

وأوضح رئيس مدينة قلين أن الهدف من الاجتماع التعرف على أهم التحديات والعقبات التي تواجه وحدة حماية الطفل لتذليلها وإيجاد حلول لها، بالإضافة إلى استعراض إجراءات إدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر، تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة.

من جانبهما، أعرب منسقا المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مجهودات وحدة الحماية العامة للطفل والوحدة الفرعية بمركز ومدينة قلين ودورهما الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل، وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فردًا مؤثرًا في المجتمع.