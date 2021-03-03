شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في روما تشرح رؤية مصر بشأن مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت سفارة مصر في روما ندوة بالتعاون مع مركز الدراسات الأفريقية في تورينو بمشاركة وفد مصر في مفاوضات سد النهضة لشرح رؤية مصر في هذا الملف وتوضيح آثار السد على دولتي المصب، وذلك استمراراً لجهود وزارة الخارجية لتوضيح جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة.



كان وزير الخارجية سامح شكري ثمن في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الاربعاء دور الأشقاء العرب في دعم موقف مصر والسودان خلال العملية التفاوضية الجارية حول سد النهضة، لضمان عدم المساس بحقوقهما المشروعة في هذا الشأن، والذي أكده القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في شهر يونيو 2020، والذي استعرض ثوابت الموقف التفاوضي الذي تدفع به مصر والسودان. واسمحوا لي أن أعيد التأكيد على أن الموقف المصري إزاء تلك المسألة لم يسع أبداً للانتقاص من حقوق طرف أياً ما كان، ولكننا لا زلنا ندفع للوصول لاتفاق يضمن حقوقنا المشروعة، فلا ينتقص من حق أثيوبيا في التنمية ولا يفتئت على حقوق مصر المائية في نهر النيل وحقوق السودان.