شكرا لقرائتكم خبر عن 97 % نسبة حضور طلاب الصف الأول الإعدادي في امتحان الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى مليون و834 ألف و312 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي، اليوم، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.05%، من إجمالي مليون و890 ألف و37 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

جدير بالذكر أن جدول امتحان صفوف النقل كالتالي: (الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس).

97 % نسبة حضور طلاب الصف الأول الإعدادي في امتحان الفصل الدراسي الأول

97 % نسبة حضور طلاب الصف الأول الإعدادي في امتحان الفصل الدراسي الأول

97 % نسبة حضور طلاب الصف الأول الإعدادي في امتحان الفصل الدراسي الأول

97 % نسبة حضور طلاب الصف الأول الإعدادي في امتحان الفصل الدراسي الأول

97 % نسبة حضور طلاب الصف الأول الإعدادي في امتحان الفصل الدراسي الأول

97 % نسبة حضور طلاب الصف الأول الإعدادي في امتحان الفصل الدراسي الأول