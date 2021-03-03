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الطقس الآن في القاهرة والمحافظات.. أمطار وتكاثر للسحب ونشاط للرياح (فيديو)

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس الآن في القاهرة والمحافظات.. أمطار وتكاثر للسحب ونشاط للرياح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الارصاد الجوية المصرية منذ قليل عن حالة الطقس الآن في القاهرة والمحافظات حيث أشارت آخر اصدارات الأقمار الصناعية الي تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الشمالية والدلتا ومناطق متفرقة من القاهرة يصاحبها سقوط الامطار يكون متفاوتة الشدة ومع التقدم في الوقت تتقدم شرقا لتؤثر علي مدن القناة والسواحل الشرقية ومناطق من شمال سيناء. ويستمر نشاط الرياح علي السواحل الشمالية والدلتا حتي مساء اليوم.

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وفيما يلي مقاطع الفيديو التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم في بعض محافظات مصر:

- حالة الطقس الان وأمطار الورديان في الاسكندرية -

- حالة الطقس الان والامطار في المنصورة -

- حالة الطقس الان والامطار في دمنهور -

- حالة الطقس الان وأمطار البيطاش في الاسكندرية -

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

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  • اصابات

    114,986,806

  • تعافي

    90,695,683

  • وفيات

    2,549,725

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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