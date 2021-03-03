شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أسرة أكاديمية الفنون التي فقدت الدكتور أشرف هيكل عميد للمعهد العالي للموسيقى العربية السابق.

توفي الدكتور أشرف هيكل، اليوم عن عمر ناهز ٥٢ عاما.

وقالت إن الراحل تتلمذ على يديه مئات الطلاب وكان نموذجا للفنان المخلص في عملة وتميز بدماثة الخلق وبمواقفه الداعمه لكل اصدقائه وتوجهت بالعزاء لأسرة أكاديمية الفنون وطلاب الفقيد داعية الله أن يتغمده برحمته.

يذكر أن الدكتور الراحل أشرف هيكل تخرج في معهد الكونسرفتوار قسم الوتريات عام ١٩٩٠واستكمل دراستة العليا في معهد الموسيقي العربية ثم حصل على الماجيستير والدكتوراة وتدرج في العديد من المناصب حتي وصل إلى عميدة معهد الموسيقي العربية.