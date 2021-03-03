شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تطلق مبادرة «بناء وعي الإنسان المصري» بقرى حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء أسامة لقاضى، محافظ المنيا، مبادرة «بناء وعي الانسان المصري» بقري حياة كريمة، من مكتبة مصر العامة بالتعاون مع أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، لاستهداف القرى المستهدفة، وتوعية المواطنين، وترسيخ قيم مجتمعية تسهم في تحقيق التنمية وإعداد العنصر البشرى داخل القرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة بناء وعى الإنسان المصري بجانب تطوير الريف المصري.

من جانبها، قالت أميرة نبيل، مسؤول إعلام مبادرة حياة كريمة بالمنيا، إن أنشطة المبادرة تتضمن ورش إعادة التدوير لرفع الوعي البيئي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك ونظافة الترع لما له من نفع يعود على حياة المواطن.

في سياق متصل، تفقد الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، ورش التوعية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، مؤكدا على ضرورة التمسك بالحلم والسعي إلى تحقيقه وأهمية أن يكون حلم الفرد في إطار حلم الوطن وأن نسعى جميعا لرفعة الوطن من خلال العمل الجاد كل منا في مكانه.

مبادرة بناء وعى الإنسان في المنيا

مبادرة بناء وعى الإنسان في المنيا

مبادرة بناء وعى الإنسان في المنيا