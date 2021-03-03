شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاهد الأزهرية": الطلاب يؤدون امتحانات التيرم الأول لليوم الخامس دون شكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية الصادر يوم الأربعاء الموافق 3 مارس بأنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية للصف الثاني الإعدادي والمرحلة الثانوية للصف الأول الثانوي دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي على مستوى الجمهورية (137371) طالبًا وطالبة ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (أدبي) على مستوى الجمهورية (75988) طالبًا وطالبة ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (علمي) على مستوى الجمهورية (41688) طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان (97.1%).

وبتكليف من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية تفقد كل من مديري العموم ومستشاري قطاع المعاهد بعض اللجان بالمناطق الأزهرية لمتابعة أعمال الامتحانات واطمأنوا على سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان. هذا وقطاع المعاهد يوجه الشكر لأبنائه من الطلاب والعاملين لالتزامهم التام بالتعليمات الصادرة وبالإجراءات الاحترازية.