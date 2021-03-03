شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة" يزور مطابع الأهرام.. ويؤكد: حريصون على دعم المؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، صباح اليوم الأربعاء، مطابع الأهرام التجارية ومصنع "سيسيب" لمنتجات البلاستيك التابع لشركة الأهرام للاستثمار بمنطقة قليوب، رافق الوفد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

وضم الوفد الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، وسامح عبد الله ووليد عبد العزيز وأسامة أبو باشا وشيماء عبد الإله من أعضاء الهيئة.

كما ضم الوفد عدد من قيادات مؤسسة الأهرام الدكتور سعيد غنيم مدير عام المؤسسة، والمستشار مدحت لاشين المستشار القانوني للهيئة، وصلاح زلط النائب التنفيذي للمدير العام لشركة الأهرام للاستثمار، ومحمد حماد نائب المدير العام للشركة للاتصالات الخارجية، والمهندس محمد محمود رئيس مطابع الأهرام التجارية، والمهندس سامح بطاح رئيس شركة سيسب، واطلع الشوربجي خلال الزيارة على سير العمل بالمصنع وجودة منتجاته.

يأتى ذلك في إطار الجولات المستمرة والمتابعة الميدانية لأوضاع المؤسسات الصحفية القومية وتعظيم العائد الاستثماري لها بما يعزز من موقفها المالي ويمكنها من مواجهة تحدياتها.

ودار بين عبد الصادق الشوربجى وبين العاملين على خطوط الإنتاج حوارا مفتوحا حول طبيعة عملهم، واطمأن كذلك على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بأوضاع المؤسسات الصحفية ومساعدتها على تعزيز مواردها المالية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن المؤسسات الصحفية تمتلك من الأصول والموارد البشرية ما يؤهلها للنجاح وإثبات تواجدها على أرض الواقع، مشددا على حرص الهيئة على أن تقوم المؤسسات الصحفية بدورها التنويري بالتوازي مع سياستها التنموية كمؤسسات وطنية تمتلك فرصًا واعدة للمساهمة في استكمال مسيرة البناء والتنمية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد عبد المحسن سلامة، أن هناك خطة طموحة تم وضعها لزيادة أرباح الشركات التابعة لمؤسسة الاهرام لتمثل رافدا إضافيا لموارد المؤسسة.