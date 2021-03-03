شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بريطانيا بالقاهرة تؤكد دعم المملكة المتحدة لبرنامج التنمية بصعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفارة البريطانية لدى القاهرة، أن المملكة المتحدة قدمت مبلغ 1.4 مليون جنيه إسترلينى، من خلال البنك الدولى لدعم "برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر" الذى يهدف إلى مساعدة المجتمع المحلى على الازدهار، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية التحتية فى قنا وسوهاج.

وقالت السفارة البريطانية لدى القاهرة، فى سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر: "صعيد مصر مليء بالمواهب والفرص، بالتعاون مع البنك الدولى، نقدم برامج تنموية للمساعدة فى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية التحتية فى قنا وسوهاج".





وأضاف حساب السفارة: "قام فريق السفارة وزملاؤنا بالبنك الدولى بزيارة بعض هذه المشاريع الأسبوع الماضى، كما التقوا بمحافظ قنا وبعض المسؤولين المحليين".





وأوضحت السفارة: "قدمت المملكة المتحدة 1.4 مليون جنيه إسترلينى، من خلال البنك الدولى لدعم برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، الذى يهدف إلى مساعدة المجتمع المحلى على الازدهار".





وسبق وأكدت الحكومة، بأن هناك بعثة من البنك الدولى، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، تزور مصر خلال الفترة الحالية، لمتابعة الأعمال التى تم إنجازها بمشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة فى المناطق الريفية، القائم على النتائج (P for R)، بمرحلتيه الأولى والثانية، وتستمر الزيارة حتى يوم 10 مارس الجارى.



مواهب صعيد مصر

وقالت الحكومة: يقوم برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة فى المناطق الريفية فى مرحلته الأولى بتصميم وتنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالى 833 ألف نسمة بـ3 محافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة)، بتمويل من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار، بينما فى مرحلته الثانية يقوم بتوصيل خدمات الصرف الصحى لعدد من المناطق الريفية بـ5 محافظات (المنوفية، والغربية، ودمياط، والشرقية، والدقهلية) بتمويل مشترك من البنك الدولى، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بقيمة 600 مليون دولار.



مواهب صعيد مصر