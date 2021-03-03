شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار نظام متكامل للتنبؤ والتحكم في استهلاك الكهرباء .. رسالة دكتوراة بالجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت الجامعة المصرية اليابانية رسالة دكتوراة بعنوان «ترشيد استخدام الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي»، اليوم الأربعاء، مقدمة من الباحثة سارة عاطف بقسم الهندسة الصناعية والتصنيع في مدرسة التصميم الإبداعي بالجامعة.

وقال الدكتور عمرو الطويل، عميد كلية هندسة التصميم الابداعى، إن الرسالة تقضي بإنشاء نظام تحكم فعال للمباني السكنية، حيث تقترح نظام تحكم تنبؤي متكامل يمكنه التنبؤ والتحكم في استخدام الكهرباء اليومي في القطاع السكني، موضحا أن نظام التحكم التنبؤي المقترح يشتمل بشكل أساسي على نموذج تنبؤ فعال ونظام متكامل للاستجابة للطلب.

وأوضح عميد كلية هندسة التصميم الابداعى أنه تم اقتراح دراستين منهجيتين وتجريبيتين من أجل الحصول على نموذج تنبؤ فعال، الأولى تم خلالها التحقيق في تأثير استخدام ذاكرة أحادية الاتجاه طويلة المدى وشبكات ثنائية الاتجاه محسّنة على التنبؤ باستهلاك حمل الكهرباء وفى الثانية تم التنبؤ ببيانات استهلاك حمل الكهرباء ونقلها إلى نظام التحكم المنزلي المقترح القائم على الذكاء الاصطناعي .

وأضاف أنه يمكن باستخدام هذا النظام جدولة استخدام العديد من الأجهزة المنزلية للكهرباء على النحو الأمثل باستخدام مخطط يستند إلى نظام الاستدلال الضبابي الخاص باستجابة الطلب، وأشار إلى أن النتائج أظهرت أن نظام التحكم في المنزل الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل بشكل كبير من الأحمال القصوى، ويحافظ على استخدام الكهرباء، ويوفر التكاليف مع الأخذ في الاعتبار مخططات التسعير الثابت والديناميكي.

وشملت لجنة المناقشة والحكم، كل من الدكتور عمرو احمد، والدكتور عبدالمنعم المصرى، والدكتور عمرو بهجت الطويل والدكتور تامر فاروق عبدالمجيد.