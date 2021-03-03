شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة ٢٥٤٠١١ فدانًا من القمح في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء عن زراعة ٢٥٤٠١١ فدانًا من القمح حتى الآن من المستهدف زراعته بالمحافظة، فيما بلغت إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل ما يزيد عن ٣٥٩١٠٠ وإجمالي المساحة المزروعة بالخضر بلغت ٨٢٦٧٠ أما مساحة البساتين فبلغت ٦٧٠١٧ وبهذا يبلغ الإجمالي العام ٥٠٨٧٨٧.

وقال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد إن منطقة شرق العوينات احتلت المرتبة الأولى في المساحات المنزرعة بالقمح وبلغت ١٢٦١٣٥ فدانًا، موضحا أن المساحات المنزرعة شهدت زيادة في محصول القمح وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج، كما أنّ هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح وتكليفات الإدارات الزراعية بالمتابعة الدورية.

وأشار إلى أنّه منذ بدء زراعة محصول القمح تم توفير التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتشكيل لجان متابعة دورية من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة مع الالتزام بضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.