شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 120 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري بـ5 مراكز بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 120 كيلو حوم خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والمعروضات على المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق واحكام الرقابة على المواد الغذائية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن ضبط 27 قضية خلال الحملات التفتيشية بنطاق 5 مراكز (المنيا – مغاغة – بني مزار – سمالوط – ديرمواس – مطاي)، حيث تم ضبط 120 كجم لحوم منها 117.400 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 2.750 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.