شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: «التشعيب» حق عادل للطلاب في دراسة المواد المناسبة لقدراتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن «قرار إلغاء التشعيب لطلاب الصف الثالث الثانوي سيتسبب في ضغط وعبء كبير على الطالب وولي الأمر ويحرمهم من اختيار المواد التي يرغبونها وتناسب قدراتهم».

وأضافت «عبير، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «إلغاء التشعيب سيجبر الطالب على دراسة مواد وتخصصات لا تناسب قدراته ولا يهواها، وستزيد كم وضغط المناهج الكبيره عليه، الأمر الذي يتنافي مع خطة التطوير الجديدة التي تتبعها الدولة والوزارة، لأنه سيجعل الطالب يلجأ للدروس الخصوصية لشرح وفهم مواد لا يرغبها ولا تتناسب مع قدراته».

وأوضحت أن «التشعيب في الأساس هو قرار عادل ويتيح للطالب الحق في اختيار المواد التي يريدها وتناسبه ويستطيع التفوق فيها، مؤكده أن قرار إلغاء التشعيب يحرم الطالب من هذا الحق ويتسبب في تكدير الأسرة وزيادة الأعباء والضغف عليهم، مطالبة الوزارة بالتراجع عن قرار إلغاء التشعيب لأنه حق عادل للطلاب».

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، صرح بأن طلاب الثانوية العامة العام القادم لن يطبق عليهم نظام التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة، وتابع: «سيكون مسموح لطلاب الثانوية العامة بالتشعيب لعلمي وأدبي فقط من العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢».