شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية والمرافق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأربعاء، إنه وجه باستمرار أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار أعمال رفع بقايا مياه الأمطار بالمناطق المستهدفة ومحيط المدارس بقرية البكرية بالساحل القبلي، بالإضافة إلى تفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتشديد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية، فضلاً عن عمليات التعقيم قبل وبعد الامتحان، واتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب.

وأشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على أعمال إصلاح كسر بخط مياه بشارع سكة روينه بغرب كفرالشيخ، فتم رفع المياه المتراكمة نتيجة الكسر من الشارع وعودته للعمل بأسرع وقت، تيسيرًا على الطلبة والمواطنين في منطقة المدارس، بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بكفرالشيخ.

وأشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال تدبيش وتكاسي بحر المنصور من أمام تجمع الهنداوي، التابع للوحدة المحلية بالبنا، بطول ١٥٠م تقريباً، مشددًا على الانتهاء من الاعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد، ومراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية لأعمال التكاسي.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، سير العملية التعليمية وانتظام الامتحانات بدائرة الوحدة المحلية بالقن، بالإضافة إلى متابعة أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بالقرية.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال اصلاح خط مياه مكسور بقرية روس الفرخ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشرَف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال التطهير والتعقيم بلجان الامتحانات، لحماية الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وتابع المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، امتحانات الترم الأول بالمدارس، للتأكد من انتظام سير عملية الامتحانات، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، ومتابعة أعمال رش وتطهير وتعقيم المدارس قبل وبعد أداء الامتحانات بالمدينة والقرى.

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حملات

حملات

حملات

حملات

حملات

حملات

حملات

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