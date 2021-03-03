شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بإزالة الإشغالات على طريق الزقازيق بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بإزالة كافة الإشغالات وتشوينات الأخشاب المخالفة أمام شونة المواطن «ح.م.ح»، الواقعة على طريق بلبيس- الزقازيق والمتعدي صاحبها على حرم الطريق، وذلك لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين، موجهاً بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كان محافظ الشرقية خلال مروره اليوم بمدينة بلبيس، تلاحظ له شونة أخشاب يقوم صاحبها بتشوين الأخشاب متعدياً على حرم الطريق، مما يترتب عليه إشغال للطريق وتعطيل لحركة السيارات والمارة، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس، برفعها فوراً ومراجعه ملكية وتراخيص جميع المحال والورش، وقطع الأراضي التي تستخدم في أغراض التشوين، للوقوف على مدى قانونية استخدامها وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه قام رئيس مركز ومدينة بلبيس باستقدام لودر لإزالة ورفع تشوينات الأخشاب المخالفة، وتحرير محضر مخالفة لصاحب الشونة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان لمراجعة التراخيص الممنوحة لأصحاب المحال التجارية والشون والورش بطريق بلبيس الزقازيق، لاتخاذ اللازم حيال المخالف منها قانوناً.