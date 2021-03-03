شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية : 14 مارس غرة شهر شعبان فلكيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر شعبــــان1442هـ يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 21، يوم الأحد 14 مارس.

واضاف القاضي، أنه بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبـــت 29 من رجـــــب 1442هـ الموافق 13/3/2021م (يوم الرؤية)، ويبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم(يوم الرؤية)، أما في محافظات جمهورية مصر العربية فيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5- 8 دقائق). ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (1- 17دقيقة)، ماعدا طهران بإيران التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.