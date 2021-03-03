شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمومة والطفولة» يمنح لاعبة الأهلي للجمباز لقب سفيرة التفوق الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، الطفلة أسيل رياض، لاعبة النادي الأهلى للجمباز، ومنحتها لقب سفيرة التفوق الرياضي.

تم تكريم الطفلة أسيل التي لم تتجاوز التاسعة من عمرها والحاصلة على الميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية على مدار ٤ أعوام متتالية، داخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور كل من الدكتور ناصر مسلم، مدير عام التنمية بالمجلس، ومحمد مصطفى، المسؤول عن المعسكرات.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، خلال تكريم الطفلة، إنها تعرب عن سعادتها وفخرها لما وصلت إليه وما حققته من إنجاز في هذا السن الصغير، وإنها نموذجًا مشرفًا لأطفال مصر، كما منحتها لقب سفيرة التفوق الرياضي وأهدتها درع المجلس تكريمًا لها ولمجهودها وإصرارها على التفوق والنجاح.

وأكدت على دعم المجلس القومي للطفولة والأمومة، على دعم الأطفال الموهوبين في كافة المجالات، فضلًا عن أن الأطفال هم شركاء وسفراء المجلس.

وقالت الطفلة أسيل لـ«المصري اليوم» إنها تعرب عن سعادتها لاختيارها سفيرة من سفراء المجلس القومي للطفولة، وإنها تسعى دائمًا للتفوق الرياضي والدراسي، ووجهت الشكر لجميع أعضاء المجلس.

وأضافت أن والدتها مي أبوالسعود، وراء نجاحها وزيادة إصرارها على التفوق، وهي التي كانت تحرص على التنسيق بين التمارين والبطولات في النادي الأهلي وبين دراستها.